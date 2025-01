FOTO | Nagu Harry kaksik! Prints Archiest lekkis haruldane foto

Pärast seda, kui Sussexi hertsog ja hertsoginna Briti kuningakojast jäädavalt lahkusid ja Californiasse kolisid, on nad oma lapsi vaid endale hoidnud. Prints Archiet ja printsess Lilibeti on hoitud teadlikult avalikkuse tähelepanu alt eemale ning viimase viie aasta jooksul on maailmaga jagatud vaid üksikuid fotosid. Samal ajal on britid saanud kaasa elada Harry venna, prints Williami kolme lapse kasvamisele.

Lõppenud aasta viimastel päevadel hakkas kuningliku pere jälgijate seas levima lekkinud foto prints Archiest. Üle 300 000 Instagrami jälgijaga surfiinstruktor Raimana Van Bastolaer jagas oma kontol postitust, kus ta istub skuutril koos Harry, Archie ja enda pojaga.

Kolmapäeval üles laetud foto jõudis avalikkuse ees olla vaid lühikest aega enne, kui see Van Bastolaeri kontolt kadus. Kuna mees on ka varem Harryt surfama õpetanud, lubati tal üles jätta teised postitused printsist, kuid foto Archiest on arvatavasti jäädavalt tema seinalt kadunud.

Kuid kõik, mis interneti saab üles laetud, ei kao sealt enam kuhugile. Üks Harry ja Meghani fännileht jõudis pildist kuvatõmmise teha ning nii on see oma elu elama hakanud.

Kuna tegemist on üle mitme aasta esimese korraga, mil avalikkus saab paremat aimu viieaastase Archie välimuse kohta, on antud foto saanud laialdast kajastust rahvusvahelises meedias. Peamiselt imestatakse selle üle, kui sarnased Harry ja Archie on.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada