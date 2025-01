„Mõni aeg tagasi tormasin proovis lavale, kukkusin...“ Elmo Nüganenil diagnoositi vähk

Kuna Nüganen on hoidnud sotsiaalmeediast teadlikult eemale, kasutas ta uudise avalikustamiseks oma noorima tütre Sonja Facebooki kontot. 31. detsembri õhtul postitatud tekstist selgub, et tuntud teatrimees sai diagnoosi teise tervisemure tekkimise tagajärjel.

„Mõni aeg tagasi proovis, tormasin lavale, kukkusin, mind viidi EMOsse ja lasti torust läbi,“ kirjeldab Nüganen. „Arst murelikult: „Tõesti, teil on üks selgroolüli katki... Aga me nägime ka...“ Ühesõnaga - vähk.“

Kuigi kirjutise juurde on lisatud foto, millel Nüganen ostab mitmete karpide kaupa vajalikke ravimeid, lubab ta minna edasi vanaviisi. „Muidu jätkan ma oma igapäevast elu ja tööd (tõsi, neil on nüüd küll teine tähendus ja kaal) ja kui me trehvame, ütleme ikka tere ja küsime kuidas läheb. Nagu ikka,“ ütleb ta. Postituse alla on oma toetavad sõnad jätnud mitmed tuntud inimesed.