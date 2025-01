Janis Timma eksnaine temalt abikaasa röövinud Anna Sedokovast: iga kord, kui kirikusse läksin, palvetasin, et Janis sellest põrgust välja tuleks

Detsembris endalt elu võtnud Janis Timma esimene abikaasa ja ainsa järeltulija ema Sana Oša on võtnud teravalt sõna popstaar Anna Sedokova suunal. Oša väidab sotsiaalmeediasse tehtud kirjutistes, et Timma perekond proovis korvpallurile selgeks teha, et Sedokova ei mõju talle hästi, kuid mees ei võtnud kuulda.