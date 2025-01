Kõmulise tantsukooli JJ-Streeti kohta algatatakse riiklik järelevalvemenetlus

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) algatab järgmisel nädalal palju kõmu tekitanud tantsukooli JJ-Streeti kohta riikliku järelevalvemenetluse. Ministeeriumi pressiesindaja Liina Pissarev märkis Kroonikale, et menetluse eesmärk on selgitada, kas asutuse õppekorraldus ja toimimine on olnud seaduspärane.