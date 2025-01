KLÕPS | Vanus on vaid number! 55-aastane Jennifer Aniston näitas suurepärast bikiinivormi

Eelkõige seriaalist „Sõbrad“ tuntuks saanud Jennifer Aniston (55) viibib aasta esimestel päevadel Mehhiko puhkusepiirkonnas Cabos. Reisi võttis ta ette koos sõpradega, teiste seas on tema seltskonnas näitleja Jason Bateman. Briti meedias kirjutatu järgi on Jenniferil tavaks käia aasta alguses päikese käes puhkamas.

Mehhikos viibides ja end päikesekiirte all kosutades näitas Jennifer oma imelist bikiinivormi. Ta püüdis pilke roosakas bikiinitopis ja sinakates bikiinipükstes. Oma keha katmiseks oli tal ka sarong. Jenniferi keha oli kaunilt vormis ja ta on tõestus sellest, et vanus on vaid number.