Kohver paljastas seiga 5MIINUSE ja Florian Wahli ühise loo tegemiselt: käisime pilatese trennis, et asjast rohkem aru saada

Pärast seda mõtlesid muusikud rääkida rohkem asjast ehk pilatesest. Nad otsustasid minna pilatese trenni, et asjast rohkem aru saada. „Helistasin Sandra Sersantile, kes on Liis Lemsalu omanik ja ühtlasi ka pilatesetreener, ja siis me läksime kogu pundiga Sandra juurde trenni,“ pajatas Kohver, kelle sõnul on tegemist õiglase treeneriga.