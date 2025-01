FOTOD | Kolumbias luksuslikult oma sünnipäeva ja uut aastat tähistanud Anita Sibul: töötaja aitas isegi krooni pähe!

Anita räägib Kroonikale, et sünnipäeva meeleolu hakkas juba nädal varem Kolumbia lennule istudes, mis on tema jaoks esimene Lõuna-Ameerika riik ja 53. riik, mida ta külastanud on. Anita sünnipäeva tähistamine algas imeliselt kohe hotelli saabudes. „Siin saime kohe hea vastuvõtu osaliseks, sest Hyatti hotelli töötaja pani check-in’i tehes tähele, et mul on kohe sünnipäev ning andis meile imelise merevaatega toa 36. korrusel. Kaaslasele ütlesin, et ei taha midagi oma sünnipäevast ette teada, mis oli talle just kergenduseks, et saab lõpuks kõigi mu plaanide vahel ka ise midagi korraldada, haha,“ muljetab naine.