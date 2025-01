„MasterChefis“ südamed võitnud Taavi Immato oma restoranist ei unista: ma olen rahul oma praeguse elukorraldusega

Saate „MasterChef Eesti: kuulsused köögis“ finaalis meisterdas Taavi Immato (36) eelroa ja põhiroa kõrvale ülimalt keeruka šokolaadikera piimašokolaadivahuga, kuid kohtunikud otsustasid Kohvri kasuks. Taavile on aga kohtunike hinnangust tähtsam, et ta ise jäi oma kätetööga rahule.

„Eesmärk on alati anda endast maksimum ja teha parim tulemus. Juba alguses ütlesin, et lähen võitma. Kui ise ei usu, et oled võimeline võitma, ei ole mõtet ka minna,“ selgitab Taavi. Kodus kokkab ta elukaaslasele Pille-Riin Pihole (30).