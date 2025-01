Kui uhke ehe! Dua Lipa sai kihlumise puhul sõrme sõrmuse, mis väärt mitukümmend tuhat eurot

Lauljatar Dua Lipa kihlus oma näitlejast kallima Callum Turneriga jõulupühade ajal suure saladuskatte all. Nad on paar olnud 2024. aasta algusest ja aasta lõpust on nad ka kihlatud. Lähedastega tähistas paar suurt sündmust vana-aastaõhtu peoga, kuhu oli oodatud vaid väike ring inimesi.