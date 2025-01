JJ-Streeti varjukülje kohta intervjuu andnud SVNDRA riiklikust menetlusest: tagajärg on tegelikult hullem, kui oleks võinud olla

Eelmise aasta oktoobrikuus JJ-Streeti varjukülje kohta intervjuu andnud Sandra Villacis (artistinimega SVNDRA) sõnab Kroonikale, et tal on hea meel, et riik lõpuks tantsukooli tegevusse sekkus. Samas tõdeb artist, et tagajärg on tegelikult hullem, kui oleks võinud olla.