Denise Richardsit tabas sarja võttel katastroof: näitlejatari rinnaimplantaadid rebenesid

„Ma hüppasin ka sillalt alla – ja just siis lõhkusin oma rinnaimplantaadid ära,“ ütles Richards. Ta arvab, et vigastuse põhjustasid rakmed, mille sillalt alla hüpates tema keha ümber olid.

Richards ei ole siiani oma rindu korda teinud. „Pidin seda tegema kuu aega tagasi, aga ma ei saanud, sest me alles filmisime,“ põhjendas ta. Sari operatsiooni eest ei tasu, nii et Richards peab kuluka noa alla mineku oma taskust kinni maksma.

„Mulle tundub, et seda sarja tehes andsime me põhimõtteliselt allkirja oma elust loobumisele. See on ohtlik,“ lisas naine. Tõsielusarjas osalejad peavad täitma USA erivägede selektsiooniprotsessi ülesandeid.