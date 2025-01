Amanda Hermiine Künnapas jättis balletikooli pooleli: kui ma ei ole luik, keda kõik imetlevad, pole mõtet õpingutega jätkata

Läinud aastal telešõus „Su nägu kõlab tuttavalt“ ennast suurepärase ümberkehastujana näidanud Amanda Hermiine Künnapas (28) tunneb, et alles praegu hakkavad tunded vaikselt vaibuma - näosaates osalemist peab ta elumuutvaks kogemuseks. Saates tuli ta kolmandaks ning seljatatud sai üks suur hirm ja avanenud on nii mõnigi uus uks.

Amanda on mänginud armastatud teleseriaalides ja filmides ning viimased kaheksa aastat on ta külalisnäitlejana kaasa teinud ka paljudes Draamateatri lavastustes. Amandat näeb vendade Raul ja Romet Esko filmis „Mind on kaks“ ja veebruaris astub ta lavale Nuutrum Teatri lavastuses „Nimi“. Tema ema on näitleja Piret Kalda.