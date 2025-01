ETV+ eetris kõlas Kremli-meelse bändi suurim hitt. Telekanal selgitab ootamatut valikut

Zemlyane on Nõukogude ja hiljem Venemaa rokkbänd, mis asutati Leningradis 1978. aastal. Enamik nende laulutekste käsitleb riski, julgust ja mehelikkust. 2009. aastal sai Zemlyane’i 1980. aastate hitist „Trava u doma“ Venemaa kosmoseprogrammi esimene ametlik hümn. Just see ansambli enam kui 40 aasta tagune hittlugu ETV+ eetris aastavahetusel kõlaski. Eelnevalt on saanud vastuolulist laulu kuulda ka mitmetes Nõukogude-aegsetes filmides ja multikates, kirjutab RusDelfi.

Samuti kõlas „Trava u doma“ Zemlyane’i Venemaale pühendatud kontserdil 2022. aasta suvel. Kontsert leidis aset toona okupeeritud Hersonis, bändi esituses olnud laulud olid pühendatud Vene sõduritele.

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja rõhutas vastuseks RusDelfi pöördumisele, et telekanal ei edasta Venemaalt pärit artistide esinemisi. „Kui saatesse on lisatud venekeelseid laule, siis toimetajad lähtuvad valiku tegemisel nende autorite taustast,“ ütleb Taklaja, meenutades, et loo „Trava u doma“ (1983) autorid on Vladimir Migulja (1945–1996) ja Anatoli Poperechnõi (1934–2014).

„Laulu esitas esmalt Vladimir Miguli,“ märgib toimetuse juht. „Sellest populaarsest loost on aastate jooksul loodud kümneid remikse ja cover-versioone. Paljud Eesti artistid on loo oma repertuaari lisanud, sealhulgas ansambel Regatt. See selgitab ka loo valikut ETV+ uusaastaprogrammi, mis pole kuidagi seotud Zemlyane ansambliga.“

