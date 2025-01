Lõpp paistab? Kohver 5MIINUSE võimalikust lahkuminekust: miski ei kesta igavesti

„Me planeerime kogu aeg hobuse tapmist, sest sa pead olema valmis igasugusteks ootamatusteks või asjadeks, mida on oodata. Miski ei kesta igavesti,“ rääkis Kohver 5MIINUSE tegevuse võimalikust lõpetamisest.

„See, et meil bändiga kümnes aasta jookseb ja et oleme suutnud kuidagi relevantsed olla, on juba saavutus omaette,“ lisas Kohver naerdes.

Muusik sõnas, et nad ei viitsi teha bändiga asju, mida nad on juba teinud. „Tundubki, et võiks astuda järgmisi samme. Te ei näe bändi köögipoolt, mis on täis pisaraid. Need on tõsised krokodillinutu pisarad.“

Kohver meenutas aastate eest ööklubis Cathouse’is toimunud kontserti, kus oli publikuks nelikümmend inimest. Ehkki bändil pole kunagi publiku vähesusega probleeme olnud, on Kohvri sõnul kogu aeg see hirm, et ühel hetkel seisab lava ees üksikud kuulajad. „Aju on õppinud mõtlema negatiivsemalt kui tegelikult asjad on.“

