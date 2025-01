Sepo Seeman lahkunud Priit Valknast: koosoldud aeg oli väga lõbus ja raju...

Endine riigikogu liige, filmiprodutsent ja stsenarist Artur Talvik teatas 4. jaanuaril Facebookis, et lahkunud on Priit Valkna. Valkna oli 53-aastane. „Mind valdab suur kurbus! Priit Valkna on lahkunud. No ei taha seda kuidagi uskuda. Tundub nagu ta oleks teinud talle omase vimka, aga sel korral…Ta lahkus Bali saarel. Kui keegi kohtus temaga seal mõned päevad enne uut aastat, siis andke privas teada. Edastan info Priidu isale. Sügav kaastunne kõigile lähedastele!“