Esimene nominatsioon ja esimene võit! Läti film võitis parima animafilmi Kuldgloobuse

Läti režissööri Ginta Zilbaloža film „Vooluga kaasa“ („Straume“) sai parima animafilmi Kuldgloobuse. Eesti lõunanaabritele on tegemist ajaloolise võiduga: „Vooluga kaasa“ on esimene Läti film, mis nomineeriti mainekale auhinnale ja selle ka võitis. Läti film tegi silmad ette gigantidele, nagu Disney, Pixar ja Dreamworks, vahendab Läti Delfi.

Parima animafilmi auhinnale pretendeerisid ka „Pahupidi 2“, „Vaiana 2“, „Memoir of a Snail“, „Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl“ ja „Pöörane robot“.

Zilbaloža tänas oma kõnes filmi produtsente ja asjaosalisi. „Selle filmi on loonud noor, väike, kuid kirglik meeskond kohas, kus pole suurt filmitööstust. See on esimene kord, kui Läti film on siin, nii et see tähendab meile palju,“ lausus ta.

„See on minu jaoks eriti isiklik lugu, sest olin harjunud üksi töötama ja see oli esimene kord, kui töötasin meeskonnas. Nii nagu kass filmis „Vooluga kaasa“, pidin ka mina õppima, kuidas teisi usaldada, kuidas koostööd teha, kuidas elada koos nendega, kes on teistsugused. Nüüdsel ajal on see väga oluline, võib-olla isegi olulisem kui kunagi varem,“ rääkis režissöör filmist.

Auhinna andsid Zilbaložale ning produtsentidele Matīss Kažsile ja Ron Dyensile üle näitlejad Harrison Ford ja Anthony Mackie.

„Vooluga kaasa“ on pälvinud teisigi auhindu ning on ka Oscarite pikas nimekirjas, samuti kolmes kategoorias BAFTA pikas nimekirjas.

Animafilm „Vooluga kaasa“ on 3D animatsioonilugu individualistist Kassist, kes on sunnitud suure üleujutuse ajal oma kodust lahkuma ja põgenema väiksesse paati koos teiste loomadega. Et uues ja asustamata maailmas ellu jääda, peab Kass muutma oma harjumusi ning tegema koostööd Koera, Kapibaara, Leemuri ja Linnuga.

