Zendaya ja Tom Holland on kihlunud? Särav ehe näitlejanna sõrmes tekitas kihlumissahinaid

„Zendayal on teemantsõrmus selles sõrmes,“ arutles üks fänn säutsudes X-is. „See on ilus sõrmus, mis sul on, Zendaya,“ lausus teinegi. „Kas Zendaya on kihlunud? Ma vaatasin varasemaid pilte temast punasel vaibal ja ta pole seni kunagi oma neljandas sõrmes sõrmus kandnud,“ tõi järgmine säutsuja välja.

Fännid märkasid ka seda, et Zendayal on väike tätoveering, kus on kujutatud täht „T“. Nende arvates on see austusavaldus tema kallimale Tomile.