Kolm aastat Kristi Ojasaare surmast. Kaksikõde Mari: ootan kannatlikult hetke, mil uuesti kohtume

Kristi Ojasaare kaksikõde Mari Ojasaar-Parve tegi täna sotsiaalmeediasse postituse, kus meenutas oma õde ja tema lahkumist. „Täna on see päev, kui vaatan rohkem taevasse ja iseendasse,“ kirjutas ta Instagramis.

„Valmistan end hommikul teele, just nii, nagu seda kolm aastat tagasi tegin. Tuimalt, vastumeelselt ja nutuklomp kurgus. Kolm aastat tagasi, kui õe matusele läksin. Sõidan rongiga läbi imeilusa talvise sädeluse ja puistan pisaraid. Meenutan, kui kindlameelselt kinnitasin sulle, mu õde, ja iseendale, et me saame su haigusest üle. Ma olin selles nii kindel!“ seisab Mari postituses veel.