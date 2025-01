Ennast hurjutav vanamees Andres Maimik. „Pidin Jürgen Ligile ükskord paadiga otsa sõitma. Elukaaslane arvas, et on kobras.“

Kas päris armastus on ilus selle pärast, et on kättesaamatu, aga kui end ilmutab ja kätte annab, tekitab valu ja süüd. Nii võib võtta kokku Andres Maimiku (54) värske armastusfilmi „Aurora“, millesse ta on pikkinud enda ja filmi kaasautori, sõber Rain Tolgi (47) isiklikke tundeid, läbielamisi ning unistusi. Kohe-kohe 55aastaseks saava režissööri uus mängufilm on kink publikule – Eesti kinos on Maimik üks väheseid, kes veel soovib, oskab ja ka julgeb visualiseerida armastuse tänapäeva.