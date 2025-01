Kas seriaalis „Õnne 13“ tehti reklaami Orm Oja vast avatud korea restoranile?

Taivo esitas sarjas Ormile küsimuse, mis kõlas järgmiselt: „Vabandust, kas teil saia on?“ Orm vastas, et saia nende söögikohas ei ole, aga neil on traditsioonilist Korea barbeque’d. Ta selgitas, et Korea barbeque on traditsiooniline viis süüa Korea toitu. „Laua keskel on grill ja võite grillida mida iganes teie tuju ihkab,“ rääkis hiljuti kolmanda, korea restorani avanud Orm.