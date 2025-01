Mallukas pakub Padarile kompromissi. Blogija esindaja: mulle teadaolevalt ei ole Mallukas avaldanud Padari kohta valeväiteid

Oktoobri lõpus saatis Padari esindaja vandeadvokaat Erki Vabamets välja pressiteate. Meediamajadele saadetud kirjast selgus, et Eesti kuulsaim rokkar esitas Harju maakohtule hagi riigi tuntuima blogija Mallu Mariann Treimanni vastu. Kostjalt nõuti valeväidete ümberlükkamist ja moraalse kahju hüvitamist.

Kuid seda, mis hagis täpsemalt kirjas on ja milliseid valeväiteid peab blogija ümber lükkama, ei avalikustatud. Sellesisulised päringud on järgnenud kuude jooksul esitatud justkui kurtidele kõrvadele.

Selle aja jooksul on Kroonikani jõudnud kuuldusi hagi väidetava sisu kohta. Toonud Malluka esindajale Rauno Kinkarile näite ühest kuuldusest, kinnitab ta, et see paika ei pea.