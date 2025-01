Raivo Hein kosmosesse lendamisest: olen 18 aastat oodanud oma järjekorda

„Ma ei ole veel kosmoses käinud. Olen 18 aastat juba oodanud oma järjekorda. Juba Virgin Galactic’u lennud toimuvad. Ülejärgmisest aastast hakkab neid massiliselt toimuma ja siis jõuab järjekord juba väga kiiresti minuni,“ räägib Raivo Hein. Ta loodab, et tema tervis peab selle ajani vastu ja kosmoselennu toimumise ajaks on tal vajalik rahasumma olemas.

„Maksin ju aastate eest ära vaid kümme protsenti lennu maksumusest – 20 000 dollarit, 180 000 pean veel maksma. Nii et pean minema veel panka laenu võtma, kui see raha parasjagu taskus või arvel just pole,“ ütleb ettevõtja.