Kumb võidab rohkem auhindu – Florian Wahl või 5MIINUST ja Puuluup? Selgusid 2025. aasta muusikaauhindade nominendid

Üle kahekümne aasta Eesti muusika aasta suursündmuse žüriis olnud melomaan, DJ, kultuuriminister Heidy Purga on kodumaise muusikaturu arengute suhtes positiivselt meelestatud: „Rõõm oli kandidaate läbi kuulates tõdeda, et Eesti muusikasse on viimase aastaga tulnud juurde palju julgust ja uusi tegijaid, kes on uudishimulikud, isikupärased ja loovad oma loomingus. Sel korral oli mitmeid kategooriaid, mille puhul selget kindlat favoriiti aastaga välja justkui ei joonistunudki, see andis põnevust ja vaheldusrikkust juurde ning avas võimaluste uksed teistele tulijatele.“