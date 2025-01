Ametlikult kõik! Kaks aastat abielus olnud Jennifer Lopez ja Ben Affleck panid lahutuse detailid paika

Eelmise aasta augustis andis lauljatar Jennifer Lopez (55) sisse lahutuspaberid, et tõmmata alla joon oma abielule näitleja Ben Affleckiga (52). Paar jõudis selleks ajaks olla ametlikult abielus ligi kaks aastat. Nüüd, viis kuud pärast lahutuse avalikuks tulemist, on Jennifer ja Ben ametlikult pannud lahutuse detailid paika ja on peagi vallalised. Viimased lahutusega seotud toimingud saavad punkti 20. veebruaril.

Vara jagamine kuulsate staaride vahel keeruliseks ei läinud. Mõlemad said endale selle vara, mille nad ise olid abielu jooksul erinevatest projektidest teeninud. Nii ei saanud Jennifer näiteks endale osa Beni ja tema näitlejast sõbra Matt Damoni ühisest produktsioonifirmast. Veel on lahtine see, kuidas plaanivad lauljanna ja näitleja jagada nende 60 miljonit dollarit väärt Beverly Hillsi mõisa müügist saadavat tulu. Hoone on kuid müügis olnud, kuid ostjad pole selle vastu huvi üles näidanud.