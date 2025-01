Uut elamist otsiv Rannamaja-Viktoria kummutab lahkuminekujutud: inimesed elavad eraldi ka

Viktoria Martinson kuulutus esmaspäeval Facebooki grupis „Korterite üürimine (MAAKLERITETA!)“, et on oma pisitütrega uue kodu otsinguil. „Oleme otsimas omale üürikodu Tallinnas koos oma 1,5-aastase tütrega. Oleme väike rahulik pere, kes hindab kodurahu ja puhtust. Meiega tuleks kaasa ka väikest kasvu tüdrukkoer Bailey, kes on hästi kasvatatud ja vaikne,“ seisab kuulutuses.

Oma tulevase üürikodu soovidest rääkides tõi Martinson esile, et see võiks olla suurem ühetoaline või kahetoaline korter. Samuti soovib ta, et üürikorter oleks möbleeritud või osaliselt möbleeritud, lemmikloom lubatud ja ka parkimiskoht oleks olemas. Vastuvõetavaks üürihinnaks märkis Martinson kuni 450 eurot. „Oleksime tänulikud, kui korter asuks rahulikus piirkonnas, kus on mõnus jalutada lapse ja koeraga,“ teatab Martinson.