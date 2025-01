Pahameel Eesti Laulu vastu kasvab. Finaalist välja jäänud muusikutelt võeti võimalus järgmisel aastal sama looga kandideerida

Üks ETV vaadatumaid telesaateid Eesti Laul läbis sel Eurovisioni-hooajal suure muudatuse. Esimest korda jõudsid kuulajate ette ka need lood, mis kandideerisid konkursile, kuid eelvalikust edasi ei jõudnud. ERR põhjendas lugude avalikustamist sellega, et eesmärk on anda platvormi võimalikult paljudele artistidele ja lauludele.