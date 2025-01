„Tundub, et nad eelistavad osasid laudu teistele!“ Pakendikeskus haaras Eesti Laulu skandaalist kinni ja pööras reklaamiks

„Lahvatanud on valus skandaal! Meie poodideski müügil olev poolautomaatne pakkelaud LPPL15/YSA2F jäi kõige napimalt välja konkursi Eesti Laud 2025 viieteistkümne edukaima seast. Pakkelaua suured austajad Marta, Lotta, Silver ja Laura on sügavalt nördinud. „Tundub, et nad eelistavad osasid laudu teistele!“ kritiseerivad murtud fännid Laura ja Silver lauakonkursi korraldajaid. „Parim jäi nüüd välja,“ ei varja oma pahameelt ka Marta ja Lotta. Tõsi, sellele lauale on objektiivselt võttes raske vastast leida, usume meiegi,“ kirjutab Pakendikeskus enda värskes reklaamis, millega vihjab Eesti Laulu ümber lahvatanud skandaalile.

Eesti Laul 2025 lohutusvooru pääsenud, kuid napilt edasipääsust ilma jäänud AG ja Laura Põldvere hinnangul tegi Eesti Laul neile ülekohut - nad heitsid esmaspäevases postituses ette, et edasi pääsenud Marta Lotta sai häälte püüdmiseks kasutada sarnaseid turundusvõtteid, mida ERR nende puhul keelas.

Oma kirjutises viitas ERRilt vastu näppe saanud AG sellele, et Eesti Laulu peaprodutsendi sõnul ei tohiks loose läbi viia nii, et artist saaks aru, kui palju inimesi on tema poolt hääletanud. See tähendas aga seda, et AG ja Põldvere turunduskampaania lendas vastu taevast.

Edasipääsu järel tunnistas Marta Lotta Raadio 2 otse-eetris, et tema kasutas oma kodulehel IT-lahendust, millega sooviti aru saada, kui palju inimesi võis lauljatari poolt hääletada. „Ehk siis me panime kodulehele trackeri (jälgija - toim) peale, et kui inimesed vajutasid nupule „Lähen hääletama“, siis suunati nad R2 lehele ja meie kodulehele tagasi. Kui sa oled hääletanud ja kinnitasid, et oled hääletanud, siis sai hääletaja auhinnaks igapäev ühe anekdoodi,“ sõnas Marta Lotta esmaspäeva hommikul.

Antud sõnavõtt jäi kõrvu ka AG-le ja Laura Põldverele. Kroonikaga vesteldes väidab Marta Lotta, et ei saa aru, mis IT-süsteemile ajakirjanik viitab. „Ma ei teinud enesele teadaolevalt ühtegi loosi, kui sellest on jutt,“ sõnas ta.

