ENNE JA NÜÜD | Seriaali „Kodu korda“ endine lapsstaar võeti taaskord vahi alla, tema välimus on ehmatav

1. jaanuaril vahistatud endine lapsstaar väidetavalt kägistas ja lõi oma elukaaslast tüli käigus. Kolmas osapool helistas hädaabinumbril ja teatas dispetšerile, et Bryan (43) oli tundmatut naist rünnanud ja püüdnud tappa.

Lõuna-Carolina politseiametnik täheldas naise paremal näopoolel verevalumeid ja turset. Kuigi raportis teda nimeliselt ei mainitud, on teada, et anonüümseks jäetud naine elas Bryaniga koos ja neil on ka ühised lapsed. Horry maakonna šerifi andmetel vabastati endine lapsstaar vabadusse 3. jaanuaril 10 000 dollari suuruse kautsjoni eest.