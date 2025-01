Hiljuti vähidiagnoosi saanud Elmo Nüganen: olin selleks ootamatul kombel juba valmis, see ei murdnud

Lavastaja Elmo Nüganen (62) teatas mõni päev tagasi oma tütre Facebooki vahendusel, et ta on saanud vähidiagnoosi. „Mõni aeg tagasi proovis, tormasin lavale, kukkusin, mind viidi EMOsse ja lasti torust läbi,“ kirjeldas Nüganen. „Arst murelikult: „Tõesti, teil on üks selgroolüli katki... Aga me nägime ka...“ Ühesõnaga - vähk.“ seisis postituses.

Tunnustatud lavastaja rääkis „Ringvaates“, et ta otsustas diagnoosiga avalikult välja tulla, et inimesed ei peaks küsima ning et kuulujutud ei hakkaks ringlema. „Tahtsin vältida mõttetut mahavaikimist või üksiolekut. Rääkida nii endale kui ka teistele, et elu läheb edasi,“ põhjendas Nüganen.

„Me kõik lahkume ühel päeval. Me ei tea, mida oodata poole aasta ega aasta pärast. Haigused käivad mööda vanainimesi, see on asjade loomulik käik, nagu ka see, et meie matame oma vanemaid ja lapsed matavad meid ühel päeval. Küsimus ongi, kuidas me sellesse suhtume,“ sõnas lavastaja, kuid tõdes, et asi oleks teistmoodi, kui diagnoosi saaks noor inimene või laps.

Nüganen kirjeldas, et kui arst rääkis ülevaatusel avastatud liidetest, siis kahtlustas Nüganen juba ise, et tegu võib olla vähiga. Arst ütles selle peale, et suure tõenäosusega see nii on ja uuriti, kas lavastaja saab kohe jääda lisaproovideks ja biopsiaks haiglasse. „Sain ka kinnituse, aga olin selleks ootamatul kombel juba valmis. See ei murdnud, algul ehmatas loomulikult, aga ma ei tundnud, et kõik nüüd elu nii-öelda kokku oleks varisenud“ rääkis Nüganen.

Lavastaja kinnitas, et sõna „vähk“ ei tekita temas enam mingeid erilisi tundeid. Ta põhjendas, et paljud arvavad, et saavad vähidiagnoosist täieliku šoki, aga tegelikult on kehal uskumatud ressursid end kokku võtta ja edasi võidelda. „Me kasutame oma võimalustest ja oskustest nii palju, kui on hädapärast vaja. Me ei teagi, mis ressursid meil tegelikult on.“