FOTOD | Nagu muinasjutus! Grete Paia jagas kauneid kaadreid enda romantilisest abieluettepanekust

„Me hakkame maanduma, Joonatan on mu selja taga ja ta ütles „Grete“ või koputas õla peale ning ma vaatan, et ta kükitab, ma kükitan ka. Siis ma sain aru, et ta on ühe põlve peal, sõrmusega. Olid mul silmad märjad, temal ei tulnud ühtegi sõna suust. Ma arvan, et see oli selline perfektselt ebaperfektne või ebaperfektselt perfektne olukord, väga filmilik,“ kirjeldas Paia märgilist sündmust oktoobrikuus „Ringvaates“.