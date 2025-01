ÜLEVAADE | Tänavuse laulu- ja tantsupeo paremad istekohad läksid nagu soojad saiad. Kuhu saab veel kõrvuti istuma?

Tänavune XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu „Iseoma“ toimub 3.– 6. juulil 2025 Tallinnas. Kuigi ürituseni on pool aastat aega, on huvilised piletimüügi algusest aktiivselt pileteid soetanud. Vaid mõni tund pärast keskpäeval alanud müüki on parima vaatega ja kõige kallima hinna eest saadavad kohad praktiliselt välja müüdud.

ERRi uudisteprotaali järgi oli huvi suurpeo vastu piletimüügi alguses nii suur, et esialgu tuli ostjad panna ootejärjekorda. Esimesed 10 000 piletit leidsid omaniku 50 minutiga. „Tantsupeol on kolm etendust, igal etendusel umbes 10 000 istekohta. Vabaduse väljakul on rahvamuusikute kontsert, see on tasuta. Laulupeol on kaks kontserti: laupäeval on avakontsert, sinna mahub 48 000 pealtvaatajat, pühapäevasele suurkontserdile mahub 58 000 vaatajat,“ rääkis Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla „Aktuaalses kaameras“.