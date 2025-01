Aafrika-reisilt naasnud Marko Reikop: mõnda aega ma sinna sattuda ei taha

Marko Reikop muljetas „Ringvaate“ saates, et Aafrika-reis oli üks korralik seiklus. Reikop suundus kõigepealt Sansibari saarele. „Ma mõtlesin, et ei lähe turismipiirkonda, sest seal on ainult turistid,“ ütles Reikop ja teatas, et valis seeasemel sealse tähtsaima linna Stone Towni. „Mõtlesin, et olen ikka linnas. Käin rannas ka, aga ma ei vedele kuskil turismipiirkonnas, näiteks kuulsas Bububu rannas,“ rääkis ta.