Muusikaauhindade gala korraldaja Danel Pandre Anne Veskile helistamisest: pagan, mõtlesin, kuidas siit nüüd edasi minna...

Sky Plusi saatejuht Alari Kivisaar tõdes, et Bedwettersi ja Anne Veski kooslus tundub riskantne valik ja asi võib käest ära minna. „Jaa, muidugi võib! Loodame, et ka läheb!“ ütles Pandre naerdes. „Võtsin kogu oma julguse kokku ja helistasin Anne Veskile ja ütlesin, et meil on selline mõte, tahaks ikkagi kutsuda õhtut juhtima. Vaikus... Pagan, mõtlesin, kuidas siit nüüd edasi minna... Ja et teine pool oleks Bedwetters. Siis tuli selline küsimus: „Aga ütle, Danel, miks ma seda kõike tegema pean praeguses seisus nagu ma olen?“ Ütlesin, et kulla Anne, ei peagi! Absoluutselt pole vaja – see on kõige ebamugavam, tüütum, aeganõudvam ja kogu mugavusest totaalselt väljas, kui see, millega sa harjunud oled. See-eest tore kogemus ja kindlasti toob vitaalsust, elujõudu ja rahva palavat armastust kõvasti juurde! Saabus taas vaikus,“ meenutas Pandre, kuidas ta Anne Veski nõusse sai.