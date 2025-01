„Pealtnägija“ kõrval alustab venekeelne „Otševidets“

„„Pealtnägija“ laienemine teise keelde on väga põnev väljakutse ning usun siiralt, et kahe toimetuse koostöös on väga suur potentsiaal edendada head uurivat ajakirjandust venekeelsel väljal,“ näeb „Pealtnägija“ saatejuht Mihkel Kärmas. Plussiks peab ta sedagi, et teemade ja lugude vahetamise kaudu saavad ka ETV vaatajad lähemalt tuttavaks ajakirjanikega, kes muidu pigem ETV+ kanaliga seotud. „Loodan, et sellest saab üks väga äge ajakirjanduslik ja integratsiooni projekt, sest juba ettevalmistuse käigus olen palju õppinud inimeste kohta, kes elavad ja töötavad meie kõrval.“