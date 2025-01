VÕRDLE | Kõverad seinad ja moondunud käsi. Elisa Kolk postitas kentsakate detailidega foto, kuid väidab, et ta pole pilti töödelnud

Hiljuti elukaaslasest Indrek Rahumaast lahku läinud Elisa (27) Facebooki ilmunud foto, kus lauljatar poseerib trikoos, paneb aga kukalt kratsima. Niigi saleda pihaga naine on justkui veelgi kõhnemaks muutunud, kuid kummaliselt kombel on lauljatari keskosa ümber olevad seinad kõveraks muutunud. Samuti on Elisa käevarrele tekkinud kentsakas nurk.