Mis juhtus? Tallinnas toimuma pidanud Jamie Cullumi kontsert jääb ootamatult ära

Jazzilegend Jamie Cullum pidi 13. veebruaril esinema Alexela kontserdimajas, kuid täna selgus, et ootamatult jääb tema kontsert ära. Artisti esindaja sõnul jääb kontsert ära ajakavast tingitud probleemi tõttu, kuid siiski on lootust, et Eesti publik millalgi Cullumit näeb.