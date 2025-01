Iluopp ja sõit luksusjahiga! Kuldgloobuste võitjad said miljon dollarit väärt kingikoti

Kuldgloobuste auhinnatseremoonia võitjad ja auhindade üleandjad said igaüks omale miljon dollarit väärt kingikoti, mille oli kokku pannud Ameerika luksuselustiili ajakiri Robb Report. Kingikotike sisaldas 28 luksustoodet ja -teenust, mis pakuvad hindamatut kogemust.

Auhinnagala kingikotti hinnatakse väga kõrgelt ja selle sisu teeb nii mõnegi staari kadedaks. Kingikott on valmistatud stiilsest pruunist seemisnahast, mida kaunistab kuldmünt, kus kirjas „Golden Globes“. Õnnelikud külalised saavad ka kirjakese, mis selgitab koti hinnalist sisu, millesse kuuluvad nii moe ja iluga seotud esemed kui ka reisid.

Reisidest on valikus nii eespool mainitud sõit luksusjahiga läbi Indoneesias asuva nn korallikolmnurga kui ka eralend ja puhkus Soomes, et vaadata virmalisi. Kõige hinnalisem on ligi 507 000 dollarit väärt neljapäevane puhkus Turks ja Caicose rannaäärses villas.