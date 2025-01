Läheb veel aega: printsess Catherine ei naase niipea täiskohaga kuninglike kohustuste juurde

Printsess Catherine’i vähidiagnoos tuli avalikuks 2024. aasta märtsis. Kiirelt anti teada, et printsessi ravi on varajases staadiumis, kuid ei soostutud täpsustama, mis tüüpi vähk tal diagnoositi. Raske haiguse ja ravi tõttu on ta enamus aastast veetnud suletud uste taga ja avalikkusest eemal, et oma tervisliku seisundi taastamisega tegeleda. Septembris avaldas printsess, et tema vähiravi on läbi saanud. Avalikel sündmustel on teda mõnel üksikul korral nähtud.

Novembris rääkis prints William, millal Catherine oma kuninglike kohustuste juurde naasta võiks. Siis avaldas ta, et see juhtub 2025. aastal, kuid täpsemalt ta asjaolusid ei avaldanud. „Perekonna peale mõistes peab veidi kauem ootama, kuna lapsed käivad koolis ja see on kõigest muust tähtsam,“ ütles prints toona.

Nüüd on selgunud, et Kate’i aasta algab rahulikult ja suuremaid sündmusi tema kalendrist aasta alguses ei leia. Tema kavast leiab vaid murdosa nendest sündmustest, mis seal varem olnud on. Allikate sõnul ei lähe vähidiagnoosi saanud Catherine samal viisil tööle nagu ta varem tegi. Nende sõnul jäävad printsessi prioriteediks tema kolm last: printsid George ja Louis ning printsess Charlotte.

Praegu ei leia Catherine’i kavast ühtegi täiemahulist välisvisiiti ja läheb veel aega selleni, et ta naaseks kuninglike kohustuste juurde täiel määral, vahendab New York Post. Siiski loodavad kuninglikud fännid näha printsessi armastatud ja kõrgelt hinnatud kuninglikel sündmustel.

