Kooselu läbi! Näitleja Jessica Alba lahutab üle 16 aasta kestnud abielu

Ligi pool aastat tagasi rääkis Jessica Alba intervjuus, et nende abielus on raskemad ajad, kuid nad on aastaid püsinud kindlalt ja stabiilselt suhtes. „Ma arvan, et igas peres on tõusud ja mõõnad, aga mida aeg edasi, seda rohkem mõistad, et rasked ajad ei ole püsivad. See on raske, aga te võite leida tee teineteise juurde alati tagasi, see on seda väärt“ rääkis ta toona väljaandele Entertainement Tonight.