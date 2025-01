Vanad laulud toovad kuhjaga raha sisse! Victoria Beckham teenis oma muusikaga mullu suure tulu

Peale selle, et ta tüdrukutebändi kuulus, tegi Victoria väikest soolokarjääri ning andis omanimelise albumi välja 2001. aastal. Kuigi ta pole laulnud ega tuuritanud aastast 2012, teenis moelooja siiski oma varasema muusikaga mullu lausa miljon naela. Ettevõttes Moody Production, mille Victoria asutas aastal 1997, et kanda hoolt oma muusikast teenitava tulu eest, on nüüd raha 2,4 miljonit naela.

Briti meedia andmetel seisis ettevõtte paberimajanduses, et teenitud tulu on tulnud muusika salvestamise ja avaldamise autoritasudest ja reklaamitegevusest, vahendab Daily Mail.

Spotifys on Victorial ligi 20 000 igakuist kuulajat ning tervel Spice Girlsi bändil on seal 12,6 miljonit fänni, kes regulaarselt nende muusikat kuulavad. Viimane kord, kui tüdrukutebänd koos esines, oli 2012. aastal toimunud Londoni olümpiamängudel.

2008. aastast alates on Victoria tõestanud end maailmakuulsa moekunstnikuna, kel on omanimeline aksessuaaride ja rõivaste bränd. Üheksa aastat tagasi kuulutati ta Suurbritannia edukaimaks ettevõtjaks.

Mullu aprillis sõnas oma 50. sünnipäeva tähistanud Victoria, et tunneb end igati õnnelikult ja endaga rahulolevalt. „Olen nii uskumatult õnnistatud, et jõudsin selle verstapostini. Õnnistatud, aga tunnen, et olen palju saavutanud ja olen rahul endaga. Mitte ainult selle üle, kus ma naisena olen, vaid ka sellest, kui kaugele mu moe- ja ilubrändid on jõudnud,“ kirjutas ta toona sotsiaalmeedias.