Eksabikaasaga tülitsemine tõi kaela kohtuasja: eestlanna Helena Koivule esitati Soomes mitu süüdistust

Juba mõnda aega on eestlanna Helena Koivu ja tema endine abikaasa, Soome hokitäht Mikko Koivu piike ristanud. Vahepeal taotlesid nad teineteise vastu lähenemiskeelde ja esitasid võimudele ohtralt kuriteokaebuseid. Nüüd avaldas Soome meedia, et Helenale on esitatud kolm kriminaalsüüdistust.