Vene muusikat armastav räppar Bad Art raadioeetris Genkale: tegelikult oleme poolsibulad siin kõik. Genka: mina pole vene muusikat kunagi kuulanud

„Tegelikult oleme poolsibulad siin kõik. See on meie kultuur, need on meie tänavad, meie gängsta räpp,“ ütles venekeelse refrääniga loo avaldanud räppar Bad Art raadioeetris saatejuht Genkale. Genka üritas Bad Artile selgeks teha, et praeguses olukorras on venekeelse refrääniga laulu väljalaskmine riskantne.