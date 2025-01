KLÕPS | „Oleme su üle nii uhked!“ Prints William õnnitles abikaasat sünnipäeva puhul südamliku postitusega

Walesi printsess Catherine tähistab täna, 9. veebruaril oma 43. sünnipäeva. Kate’i sünnipäeva puhul postitati kuningliku paari ametlikule Instagrami kontole temast foto. Pildil poseerib Kate Windsoris, harukordselt vaba-aja riietes, käed taskus, ning naeratus näol. Pildi autor on Matt Porteous.

„Kõige imelisemale naisele ja emale. Jõud, mida oled viimase aasta jooksul näidanud, on olnud imetlusväärne. George , Charlotte , Louis ja mina oleme su üle nii uhked. Palju õnne sünnipäevaks, Catherine. Me armastame sind. W“ seisis tänuavaldus prints Williamilt foto pealkirjas.

Jõudu on Kate tõesti viimase aasta jooksul näidanud, sest märtsikuus tuli ta avalikkuse ette teatega, et tal diagnoositi varajases staadiumis vähk. Haigus avastati, kui Catherine käis jaanuari keskel ühes Londoni erahaiglas kõhuõõne operatsioonil. Kensingtoni palee ei soostunud toona täpsemaid üksikasju avaldama, kuid tõdeti, et operatsioon oli juba varem plaanitud.