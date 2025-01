Väga tubli! Portugalis kinnisvaramaaklerina leiba teeniv Katrin Siska sai võimsa tunnustuse

Kaks aastat tagasi Kroonikale antud intervjuus rääkis Siska, et ta oli juba mõnda aega huvi tundnud kinnisvara ja investeerimise vastu. „Siin elades tekkis kindel soov ise renoveerima ja investeerima hakata. Nii otsustasingi kinnisvaraärisse sukelduda, et sellega iga päev tegeleda ning siinset süsteemi ja võimalusi süvitsi mõista,“ ütles ta ja lisas, et maakleriamet ei ole lihtsamate killast. „Esimene aasta on kõige raskem ja paneb korralikult proovile.“