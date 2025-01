FOTOD | „Ees on ootamas uued seiklused.“ Ksenija Balta tähistab abikaasa sünnipäeva

„Palju õnne sünnipäevaks, mu armastus! Ees on ootamas uued seiklused, unustamatud mälestused ja tulevik, mis on täis veelgi suuremaid triumfe!“ kirjutas Balta oma Instagrami postitatud õnnesoovi juurde.

Balta ja Nazarovi suhtest sahistati pikka aega, ent 2008. aasta suvel said kaua kestnud kuulujutud lõpuks vastuse. Esialgu treenis Baltat Nazarovi toonane abikaasa Remigia, kuid ootamatult lahvatas Balta ja Nazarovi vahel armuleek. „Läbi spordi sain enda eluteele kaaslase ja ankru, kes on mind alati toetanud. Tore on see, kui leiad inimese, kes sind päriselt mõistab,“ ütles Balta toona.