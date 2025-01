Pikk suhe saab punkti: „Top Geari“ saatejuht Richard Hammond lahutab oma 23 aastat kestnud abielu

Ühendkuningriigi saatejuht Richard Hammond abiellus oma abikaasa Amandaga aastal 2002. Enne seda olid nad koos mõned aastad. Nüüd on paar otsustanud oma suhtele joone alla tõmmata ja lahutada. Kurva uudise tegi Richard teatavaks sotsiaalmeedias sellest säutsudes.

„Neil jõuludel olime perena koos ja sel aastal jääme me ikkagi perekonnaks, aga lihtsalt veidikene teistsugusel kujul. Meie abielu saab läbi, kuid meil on olnud imelised 28 aastat koos ja meil on kaks imelist tütart. Oleme alati teineteise elus olemas ja uhked pere üle, mille oleme loonud,“ seisis Richardi eile avaldatud säutsus.