ERRi kärpekirves jälle töös. Enam ei maksta honorare majavälistele ajakirjanikele, suur küsimärk „Rahva teenrite“ saate kohal

ERRi kommunikatsioonijuhi Pille-Mai Helemäe sõnul on honorarid tõepoolest osaliselt kärpekirve alla jäänud. Otsustati, et teiste meediamajade ajakirjanike osalemist „Rahva teenrites“ enam ei tasustata, kuid nad on endiselt saatesse oodatud. Just nende honoraride kärpimist selgitatakse sellega, et kõnealused ajakirjanikud esindavad väljaandeid ja meediamajasid, kus nad töiselt toimetavad.