„Meil ei olnud enam midagi hingata!“ Maarja Kivi-Meriste ja Renee Meriste pidid oma Los Angelese kodust evakueeruma

Neljapäeval jõudis tulekahju ka Renee ja Maarja kodu lähedale, võimud hoiatasid, et perel tuleb evakueeruda. Samuti lülitati neil elekter välja. „Tuul oli sel hetkel ligi 100 km/h, mis on umbes 44 m/s,“ kirjeldas Renee raadioeetris.

Päeval oli nende kodu lähedal puhkenud tulekahju. Väidetavalt oli tegemist süütamisega. „Meil kästi evakueeruda loomulikult. Meil ei olnud enam midagi hingata,“ meenutas Renee. Õnneks saadi see põleng kontrolli alla ning saabus teade, et perekond võib koju naasta. Sellega ärev olukord ei lõppenud, sest kui nad kodust kilomeetri kaugusele jõudsid, oli leekides järgmine mäenõlv ning nad pöörasid auto ümber.

Renee raadiointervjuu ajal polnud teada, kus ta pere peatuda saab. Kuna peavarjuta on mitukümmend tuhat inimest ja nende arv aina suureneb, ei jagu neile mingit riiklikku abi – igaüks peab ise peavarju otsima. „Nüüd otsime rõõmsalt hotelli ja räägin teiega parkimisplatsil,“ sõnas Renee. Ta on juba arvestanud, et hotellis peab olema vähemalt kolm-neli päeva.

Mõistetavalt on nad valmistunud ka väga tõenäoliseks olukorraks, kus nad enam koju naasta ei saa. Nii juhtus pea kõikide seni Palisadesi linnaosas elanud inimestega. „Ukse kõrval on kott, kus on passid ja tähtsamad asjad. Lemmikloomad on valmis,“ rääkis ta veel. Oma maise vara jätavad nad majja.