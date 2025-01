Lenna elust Ilmaveerel: loomulikult on meil suured võlad. Võime maksta neid veel aastakümneid tagasi

Lauljatar Lenna Kuurmaa on naine nagu orkester. Tundub, et ükskõik, mis ta ette võtab, see tal õnnestub. Eelmisel aastal sai Lennal ja ta abikaasal Lauri Mäesepal valmis Ilmaveere elamuskeskus ja ühtlasi andis Lenna välja albumi „Lenn4“.