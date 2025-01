„See on unistuste täitumine!“ Elina Nechayeva esitleb singlit luksuslikus sihtkohas

„Album „Dreams“ on sõna otses mõttes olnud minu unistuste täitumine,“ kommenteeeris Elina Nechayeva. „Iga lugu sellel plaadil on puhas emotsioon ja absoluutne armastus. Tee uue materjali valmimiseni on olnud raske, kuid seda enam südamelähedane mulle,“ lisas laulja.

„You Raise Me Up“ jõuab raadiotesse ja muusikaplatformidele paari päeva jooksul. Lugu on originaalis kirjutatud Iiri-Norra bändile Secret Garden 2001. aastal. Enim kuulsust on laul saanud Josh Grobani ja Westlife-i esituses. Elina Nechayeva esituses on loole andnud võimsa ja klassikalise kõla Tšehhi rahvusorkester ning õrn ja kristalselt puhas soprani hääl lisab laulule tundelisust ja sügavust.